Путін хоче підірвати довіру і роз'єднати ЄС – Порошенко

Про це, як повідомили в прес-службі глави держави, він заявив в інтерв'ю фінським ЗМІ Helsingin Sanomat і Iltalehti.

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"Хто не отримує вигоди від існування ЄС? Франція відчуває користь так само, як Німеччина і Великобританія, навіть незважаючи на "Брексит"... а Росія спрямовуэ сили на ослаблення ЄС. Путін хоче підірвати довіру і роз'єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", - підкреслив Порошенко.

Президент висловив стурбованість ситуацією, яка сьогодні склалася в ЄС. "Кажуть, що Путін сказав, що для нього розпад Радянського Союзу був найбільшою трагедією 90-х років. Для мене трагедією був би колапс Євросоюзу", - зазначив він.

Порошенко назвав головним завданням на підтримку України забезпечення єдності: "Нам найбільше потрібна єдність Європейського Союзу. Нам потрібна солідарність з Україною". При цьому він зазначив, що Фінляндія в цій ситуації відіграє надзвичайно важливу роль, тому що фінський уряд, парламент, президент і народ єдині в питаннях цінностей разом з іншими членами ЄС.

Президент підкреслив, що фінський народ розуміє, що відбувається в Україні через выйну, адже вони пережили Зимову війну. "Маннергейм був об'єднуючим лідером народу. Ми впевнені у своїй позиції щодо Росії. Незважаючи на те, що російська армія значно потужніша, ми в змозі захистити нашу державу, наші власні європейські цінності. Цим пояснюється популярність особистості Маннергейма серед нас", - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що під час офіційного візиту відвідав Музей маршала Маннергейма.