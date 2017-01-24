Війна "на виснаження": експерт дав прогноз щодо конфлікту на Донбасі, назвав найнебезпечніший період

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

На думку Бадрака, на нинішню ситуацію впливає, зокрема "слабкість Європи, невизначеність Сполучених Штатів Америки, перегрупування сил Російської Федерації з акцентом на перехід до політично-дипломатичної війни, тобто, центр тяжіння буде у сфері політики з намаганням змінити владу в Україні, і воєнний важель тут буде допоміжним". "Разом з іншими - інформаційним, енергетичним та іншими різними важелями", - додав Бадрак.

Крім того, експерт констатував "падіння рівня довіри українського суспільства до української влади". "Це також є певною проблемою і може вплинути на сценарії, які можуть відбутися", - вважає він.

Зараз, за словами Бадрака, відбувається “мляве протистояння”. “Насправді, перша половина року може якраз і полягати в тому, що буде відбуватися протистояння на рівні використання найманців і використання російсько-терористичних угруповань, підготовлених на сході України, які будуть постійно здійснювати розвідку боєм і постійно продовжувати війну низької інтенсивності на виснаження”, - сказав Бадрак.

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Він пояснив, що завданням цієї війни є виснаження українського суспільства і доведення до того, щоб щоденні втрати на фронті були “не сприйнятні для українського суспільства”. “І для того, щоб це було стимулом для внутрішніх зворушень, які дійсно можуть мати місце, якщо врахувати падіння рівня довіри до влади”, - сказав експерт.

Бадрак назвав найвірогіднішими три можливі майбутні сценарії. “Перший сценарій – це, імовірно, змова Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Другий сценарій - це збільшення конфронтації між Росією і Заходом без урахування інтересів України. І третій сценарій - це створення антипутінської коаліції з урахуванням інтересів України”, - повідомив експерт і додав, що будь-який з цих сценаріїв все ж несе для України ризики, у тому числі щодо збільшення кількості військових атак та ескалації воєнного конфлікту.

На думку експерта, найнебезпечнішим періодом може бути час з травня і впродовж усього літа. “Ймовірність воєнного сценарію є дуже високовірогідна”, - сказав Бадрак, він вважає, що про це, зокрема свідчить те, що РФ шукає нові військові кадри і сили, вербує найманців.

Говорячи про третій сценарій - створення “антипутінської коаліції”, він заявив, що ця коаліція може бути створена лише за умови, якщо її очолять США. “Тобто, Трамп, вимушений як людина, на яку звертають зараз найбільше уваги і яка може вважатися “заручником” владних зв'язків колишніх з Росією. Це ймовірно. Це не так імовірно, як перші два сценарії, але це цілком може бути”, - сказав експерт.

За словами Бадрака, це могло би розпочатися з розширення формату переговорів щодо Донбасу, коли б до них долучилися країни-гаранти України, такі як США та Велика Британія.