Порошенко проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці

Про це повідомив в Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Президент проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці", - йдеться у повідомлення.

Раніше голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що ремонтні бригади сьогодні вже не зможуть розпочати роботи по відновленню електропостачання Авдіївки через обстріли бойовиків.

Читайте такожГенсек Ради Європи прокоментував "новини з Донбасу" про тяжкі бої

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) запевняють, що вживають всіх заходів з припинення вогню поблизу Авдіївки, але російсько-окупаційні війська підтягують резерви і нарощує чисельність бойовиків.