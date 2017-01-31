Порошенко проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці

16:49, 31 січня 2017
Політика
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У засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Степан Полторак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов.

twitter.com/STsegolko

Про це повідомив в Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Президент проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці", - йдеться у повідомлення.

Раніше голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що ремонтні бригади сьогодні вже не зможуть розпочати роботи по відновленню електропостачання Авдіївки через обстріли бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) запевняють, що вживають всіх заходів з припинення вогню поблизу Авдіївки, але російсько-окупаційні війська підтягують резерви і нарощує чисельність бойовиків.

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Теги: #АТО#Авдіївка#Порошенко