Президент і прем'єр: хто кого з'їсть?

Громадяни України одержали сумнівне задоволення перед новим роком спостерігати за запеклою сутичкою Президента і прем`єра. Ющенко і Тимошенко з`ясовують стосунки один з одним так запекло, наче поставили за мету: у 2009 році на своїй посаді повинен залишитися тільки один.

Насиченість і актуальність інформаційної кампанії, організованої Тимошенко, дозволяє припустити, що підняті нею теми обговорюватимуть за новорічним столом. Багато хто з 85% українців, які вирішили зустрічати Новий рік вдома, буде говорити і про курс гривні, і про протистояння лідера БЮТ з Президентом Ющенком. Треба сказати, що Юлія Володимирівна пішла ва-банк, не розмінюючись на дрібниці. Відставка Президента і глави правління Національного банку – вимога, з якою прем`єр не просто йде до людей, це її актуальне політичне завдання-максимум.

У діях Тимошенко є декілька складових. Вона енергійно використовує свій все ще високий рейтинг, і старанно переводить майбутнє протистояння на президентських виборах у сутичку з Віктором Януковичем. Проти лідера Партії регіонів леді Ю сьогодні не воює (хіба тільки б`є по Дмитру Фірташу – одному з фінансових стовпів «регіоналів»), вона вибрала як об`єкт своєї атаки діючого Президента. По всьому знати, що більше прати білизну у виборчому штабі Ющенка Юлія Володимирівна не погодиться ні за що в світі. Але при цьому активність Тимошенко в справі полювання на діючого Президента не залишає сумнівів ні в її майбутніх планах самій зайняти це крісло, ні у ймовірному, у такому випадку, прагненні розширити повноваження глави держави.

Цікавий нюанс: Тимошенко довго стверджувала, що уряд не має важелів впливу на курс гривні, але при цьому чітко позначає, на якій відмітці йому потрібно зупинитися – 6 – 6,5 гривень за долар. На Банковій вже скористалися цим і «шиють» Юлії Володимирівні змову з Джорджем Соросом, який, як відомо, не лише філантроп, але й досвідчений валютний спекулянт. Але й прем`єр не в тім’я бита – в списку персонажів, які наживаються на валютній кризі, вже фігурують не лише Віктор Ющенко і Володимир Стельмах. Компанію їм склали Віктор Балога і Валерій Гелетей. Лідер БЮТ вирішила сумістити точкові постріли компроматом з килимовим бомбометанням по президентському табору, добре що маневри навколо «Нашої України» змушують панікувати багатьох президентських соратників.

Юлія Володимирівна діє з чіткою революційною доцільністю. Заявляючи про готовність не допустити можливості введення прямого президентського правління, вона ігнорує відсутність такої законодавчої норми. Простіше кажучи – бере на понт. З цієї ж опери – заклик до Президента піти у відставку без процедури імпічменту, грамотно підігрітий інформацією про те, що бютівські юристи вже розробили декілька варіантів відсторонення глави держави від виконання своїх обов`язків. Заява про відхід в опозицію з вуст прем`єра прозвучала, загалом, логічно, та й кого цікавить, що подібний крок у політичній практиці цивілізованих країн не поширений. Там йдуть у відставку, а вже звідти починають боротьбу за владу.

Віктор Ющенко швидко з`ясував, що в ситуації, що склалася, мовчання – не золото, а беззастережне визнання власної провини. Тому-то Президент перейшов у рішучу інформаційну контратаку. Щоправда, його недільні заяви в телеефірі «Інтера» більше нагадували розбори на комунальній кухні. Події чотирирічної давнини сьогодні мало кого цікавлять, ніде правди діти – Тимошенко в`їхала в рай вітчизняної великої політики на плечах різних політичних партнерів, серед яких Ющенко займає не останнє місце. І вигнати її звідти заявами Президента з його нинішнім рейтингом практично неможливо.

Вікторові Андрійовичу нічого не залишається, як підніматися в контратаку, адже перші рейтингові виміри нового року можуть виявитися для нього політичним смертним вироком. Тому підсумкова прес-конференція глави держави і стала сеансом викриття Юлії Тимошенко. Ющенко справедливо критикує проект бюджету-2009, але забуває про одне: громадянин України відчує на собі пов`язані з основним фінансовим документом проблеми в кінці січня – на початку лютого 2009 року. Схоже, главі держави не під силу перехопити ініціативу з рук енергійного прем`єра.

Власне, і випади відносно кришування «сердечниками» земельної мафії у Київській області вкупі зі звинуваченнями на адресу БЮТ в небажанні приймати антикорупційні закони мають невисокий ККД. Ющенко робить рішучий замах, але, можливо, забув, що давно перестав бути моральним авторитетом для мільйонів українців. Скажу більше – якби рейтинг Президента не був убивчо низьким, прем`єр просто не ризикнула би публічно розмазувати його по інформаційному простору.

Можливість відновлення партнерських політичних відносин між Ющенком і Тимошенко не розглядає сьогодні жоден політичний експерт. Президент і прем`єр радують навіть не своїх прихильників, а супротивників України, своїми діями підриваючи авторитет державної влади. Фактично в країні почалася президентська кампанія, а прем`єрський кабінет є зручним стартовим майданчиком для участі в ній. Економічна криза в цих умовах, вірніше, боротьба з нею, сама собою відходить на другий план. Подібна зневага до своїх виборців і їх проблем може привести до того, що конфлікт Ющенко – Тимошенко за деякий час стане суперечкою вчорашніх лідерів країни.

Євген Магда