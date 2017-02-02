Порошенко про бажання Гройсмана щодо вступу України в ЄС через 10 років: я ціную його оптимізм

Про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

"Найрадіснішою подією 20-го століття для мене є створення Європейського Союзу. Я завзятий європеєць, і я пишаюся бути президентом однієї з дружніх з Європою держав на континенті. Більше 70 відсотків українців підтримують Європейський Союз. Це переконливо в часи Брексита і правого популізму", – заявив Порошенко.

При цьому він прокоментував заяви прем'єра Володимира Гройсмана, який заявив про бажання бачити Україну в ЄС через десять років.

"Я ціную його оптимізм. Тим самим він мотивує нашу країну до необхідних реформ. Європа повинна зрозуміти, що з Україною було б безпечніше, надійніше і щасливіше. І ми знаходимося на правильному шляху, щоб відповідати критеріям вступу. Так, ми помітно скоротили бюджетний дефіцит та інфляцію...", - зазначив президент України.

При цьому на зауваження видання, що Україна так і не поборола корупцію, Порошенко зазначив, що в Україні вдалося створити унікальну інфраструктуру для боротьби з корупцією – "вона працює". В якості прикладу Порошенко назвав впровадження системи е-декларування доходів українських чиновників.

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"Мене не дивує, що російська пропаганда намагається дискредитувати наші зусилля", - додав він.

"До цього (виконання умов вступу України в ЄС – ред.) залишилося не надто багато. Але це також залежить від політичної волі. Я бажаю Європі бути більш сильною і єдиною, ніж зараз. Правий популізм являє собою велику небезпеку для єдності європейців. Це стосується Італії, Австрії, Угорщини і навіть Німеччини. З правим популізмом в Європейському Союзі треба боротися", - заявив Порошенко.

При цьому Порошенко заявив, що українська влада не чекає військової допомоги від Заходу, адже Україна, за його словами, може боротися за свою незалежність власними силами.