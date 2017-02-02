Порошенко: Ми не чекаємо військової допомоги від Заходу

Про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

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"Ми не очікуємо військову допомогу. У нас є своя власна армія і ми можемо власними силами боротися за нашу незалежність. Якщо ви запитаєте мене, яка підтримка потрібна мені найбільше від Європейського Союзу, у мене є проста відповідь: єдність. Єдина Європа під керівництвом Німеччини та Франції – може примусити Росію до дотримання мінських угод", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що проведе референдум про вступ країни в НАТО.