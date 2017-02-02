У Білому домі спростували пом'якшення санкцій проти ФСБ Росії

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що дані дії - формальні, вони не сигналізують про ослаблення санкцій, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи можна розцінювати цей указ Мінфіну США як зсув у політиці щодо РФ, він заявив: "Ні. Це, наскільки я розумію, формальний курс дій".

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Також Спайсер порадив звернутися щодо детальних коментарів до Мінфіну США.

Раніше 2 лютого Мінфін США опублікував документ, в якому зазначається, що "дії й операції з участю ФСБ Росії "за певними винятками" тепер послаблюються". Тобто фактично влада США прийняла рішення пом'якшити санкції проти ФСБ РФ.