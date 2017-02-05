Розпочалася телефонна розмова між Порошенком і Трампом

Близько 23:45 суботи, 4 лютого, за київським часом розпочалися телефонні переговори між президентами України Петром Порошенком та США Дональдом Трампом. У Сполучених Штатах на годиннику 16:45.

Про повідомляє ТСН.

Трамп говоритиме не традиційно з президентського Овального кабінету в Білому домі у Вашингтоні, а зі свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

"Почалася розмова з президентом Трампом", - написав у Twitter прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

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Почалася розмова з Президентом Трампом. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 4, 2017

Про теми розмови нічого невідомо. Імовірно, глави держав обговорюватимуть співпрацю країн, допомогу США у завершенні війни на Донбасі, повернення анексованого Росією Криму до складу України та санкції проти Росії через її збройну агресію проти України.

Зустрінуться президенти віч-на-віч, можливо, вже за два тижні. Саме тоді Порошенко планує відвідати США. Президент України також планує виступити на засіданні Ради безпеки ООН, де протягом лютого головує Україна.