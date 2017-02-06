Захисники Януковича мають намір оскаржити в ЄСПЛ рішення про заочний суд над ним

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адвокатського об’єднання «Авер лєкс», що представляє інтереси Януковича.

«Захист Віктора Януковича звертається до ЄСПЛ у справі про його заочне засудження. Сьогодні для цього було отримано остаточну підставу, якою став факт відмови Апеляційного суду м.Києва забезпечити конституційне право Віктора Януковича на оскарження рішення суду першої інстанції», - йдеться у повідомленні.

«Захист сьогодні отримав беззаперечні підстави для невідкладного звернення до Європейського суду з прав людини у справі про державну зраду. Сьогоднішній безпрецедентний факт відмови Апеляційного суду розпочати розгляд скарги захисту на рішення Печерського районного суду щодо спеціального (заочного) розслідування є для цього достатнім доказом», - наголосив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

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Як повідомляв УНІАН, 30 січня Головна військова прокуратура повідомила захисникам Януковича про закінчення спеціального судового розслідування та про вручення підозри екс-президенту у вчинення державної зради, пособництві представникам влади РФ з метою зміни меж та державного кордону України, а також у пособництві веденню агресивної війни проти України.

Тоді ж було повідомлено, що судова справа розпочнеться вже в лютому.

20 січня Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити заочне слідство у справі Януковича про державну зраду.

28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру.