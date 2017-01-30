Адвокатам Януковича вручено повідомлення про підозру екс-президенту у державній зраді - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

За його словами, у прокуратурі сподіваються, що судова справа розпочнеться вже в лютому.

«Сьогодні о 15.44 Головною військовою прокуратурою повідомлено захисникам Януковича про закінчення спеціального судового розслідування та про вручення підозри екс-президенту у вчинення державної зради, у пособництві представникам влади РФ з метою зміни меж та державного кордону України, а також у пособництві веденню агресивної війни проти України. Одночасно нами розпочато процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та доказами, що були зібрані під час досудового розслідування», - сказав Кравченко.

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Також він додав, що сьогодні адвокати Януковича відмовилися розпочати ознайомлення з матеріалами справи, пославшись на те, що робочий день закінчився. Водночас Кравченко додав, що їм під розписку вручили повістки у Військову прокуратуру на 31 січня - 3 лютого, а також на 6-8 лютого для того, щоб вони ознайомлювалися з матеріалами справи.

Крім того, як зауважив прокурор, якщо захист Януковича затягуватиме з ознайомленням з матеріалами справи, то ГПУ звернеться до суду, щоб він обмежив термін ознайомлення. Крім того, Кравченко висловив сподівання, що дану справу буде передано для судового розслідування вже у лютому, а далі, якщо Янукович не з'явиться в Україні, то обвинувачення клопотатиме про заочне судове розслідування справи.

Прокурор повідомив, що вручити підозру Януковичу особисто не вдалося, оскільки Генеральна прокуратура Росії офіційно відмовилася допомагати українській стороні у цій справі.

Кравченко додав, що у справі Януковича про держзраду є понад 30 свідків обвинувачення, однак не назвав їхні прізвища, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний готовий прибути в Україну для участі у суді за умови забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

Генпрокуратура викликала Януковича на 30 січня до ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.