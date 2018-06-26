Віхи тижня: бюджет, сповнений трагізму, непотоплюваний Стельмах і благі наміри Януковича

Високосний рік українські політики завершують ударною працею. У суперечці противників ухвалення бюджету і прихильників хай поганого, але діючого головного фінансового документа країни перемогли другі. Прем`єр порадила президентові піти у відставку без імпічменту, а лідер опозиційної Партії регіонів планує відновити практично всю верховну владу.

Градус протистояння між президентом і прем`єром змогла злегка знизити лише трагедія у Євпаторії. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко в одному автомобілі курсували Кримським півостровом, а потім разом вилетіли у столицю. Правда, набір попередніх заяв, зроблених Віктором Андрійовичем і Юлією Володимирівною, не дозволяє припустити, що затишшя між ними надовго. Скоріше, лідери країни скористаються новорічними канікулами для зализування ран.

Війна у вищих ешелонах влади з кожним днем розхитує механізми державного управління. Минулого тижня Віктор Ющенко став найактивнішим критиком проекту Державного бюджету на 2009 рік, затьмаривши політиків, яким лаяти уряд належить згідно з їх опозиційним статусом. Віктор Андрійович проникливо обурювався прагненням уряду з коліс внести кошторис державних доходів і витрат до сесійного залу парламенту, вказуючи на кричущі факти майбутнього бюджетного дефіциту. Але в реальності найважливішому для будь-якої країни документу довелося долати зведені скоріше для годиться бар`єри. Хоча його прийняли тільки з третьої спроби, кардинальних правок між провальними і вдалим голосуваннями в бюджеті-2009 не відбулося – дуже втомилися один від одного протиборчі депутати і чиновники. Від того й баланс доходів і витрат держави більше нагадує латану свитку, яку не рекомендується тягнути в різні боки, щоб не було конфузу.

Спікер парламенту Володимир Литвин, який висловив готовність нести політичну відповідальність за бюджет-2009, відбув до Москви відновлювати зв`язки. Заздалегідь Володимир Михайлович дав зрозуміти, що говорити про імпічмент немає сенсу – дуже скоро президентські вибори. Президент Віктор Ющенко пообіцяв підписати таки злощасний документ, щоб не залишати країну без грошей. Зате прем`єр Юлія Тимошенко не змогла відмовитися від звичної дози публічного оптимізму, запевнивши, що зарплати бюджетників і пенсії будуть стабільними і навіть індексуватися відповідно до розмірів інфляції. Прем`єр навіть висловила упевненість, що бюджет-2009 дозволить подолати економічну кризу. Напевно, тільки відсутність фінансових експертів на засіданні уряду, де були зроблені ці підкреслено оптимістичні заяви, врятувала лідера БЮТ від пронизливого улюлюкання.

Щоправда, Юлія Володимирівна досягла успіху в освоєнні амплуа рятівника нації і неформального співробітника організації з фінансового моніторингу. «Чорний список» банків, які беруть участь у махінаціях з курсом гривні, з подачі Тимошенко збільшився ще на декілька позицій, а до зловмисників, які опускають курс гривні, додалися глава президентського секретаріату Віктор Балога і шеф Управління державної охорони Валерій Гелетей. Вікторові Ющенку прем`єр порадила піти у відставку, не чекаючи процедури імпічменту, і хто знає, як розвивалася б ситуація, якби не трагедія у Євпаторії, яка тимчасово примирила всіх.

До речі, Тимошенко одержала невеликий подарунок під ялиночку – парламентарії звільнили таки Валентину Семенюк-Самсоненко з поста голови Фонду держмайна. Звичайно, енергійна соціалістка ще оскаржуватиме законність цього кроку, але навряд чи це буде ефективне рішення, враховуючи ступінь впливу БЮТ на судову систему країни. Тепер Валентині Петрівні залишається тільки спробувати узяти реванш у своєї кривдниці під час президентської кампанії, яка де-факто вже стартувала. Зате Володимир Стельмах, всупереч висновкам парламентської слідчої комісії і лютим нападкам прем`єра, почувається досить упевнено. Принаймні, до того моменту, коли крісло голови Нацбанку знадобиться президентові для нових політичних торгів.

Помітно знемагає в передчутті вояжів по країні, які супроводжують вибори, і можливості робити заяви масового ураження і лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Він не тільки приділив на минулому тижні чимало уваги питанням підвищення фракційної дисципліни, але й виступив за послідовну зміну уряду, керівництва Національного банку, а там – і до імпічменту президента справа дійти може. Останню заяву на Банковій зустріли з подивом, адже в президентській команді Віктора Федоровича вважають хай непослідовним, але перевіреним прихильником у боротьбі з Тимошенко. Втім, наполеонівські плани Януковича виглядають безглуздо на тлі безпорадності в статусі лідера опозиції.

До того ж у наш непростий час союзники – поняття надзвичайне відносне. Наприклад, на черговому етапі «нашоукраїнського» з`їзду Вікторові Ющенку, який недавно очолив партію, вдалося поскаржитися однопартійцям на підступи і неприємні дії представників БЮТ, але не продавити ідею про швидке злиття з «Єдиним Центром». «Наша Україна» підтвердила імідж демократичної і погано керованої партії, з якою доведеться чимало повозитися. Як би не стати Вікторові Андрійовичу найближчим часом знову безпартійним.

Євген Магда