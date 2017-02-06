Єврокомісар Ган застеріг Україну від дострокових виборів: уряд має працювати до завершення своїх повноважень

23:56, 06 лютого 2017
Політика
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Європейський комісар з переговорів щодо розширення та Європейської політики сусідства Йоханнес Ган застеріг Україну від проведення дострокових виборів і наголосив на важливості дозволити уряду працювати до завершення терміну його повноважень.

УНІАН

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі під час конференції "Українські реформи та роль ЄС: як відпустити український економічний потенціал", передає власний кореспондент УНІАН.

"Важливо, щоб цей уряд працював до кінця терміну свого мандату, з європейської сторони немає жодного апетиту до дострокових виборів, тому що будь-яка виборча кампанія призводить до призупинення необхідного процесу реформ", - заявив Ган.

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За його словами, в ЄС вважають, що "дуже важливо дати уряду працювати до останнього моменту, а потім мають бути відбутися вибори у відповідності до звичайних демократичних процедур та правил". "Після цього, як можна сподіватися, буде продовження цих дуже успішних реформ", - наголосив єврокомісар.

Ган назвав "безпрецедентними реформаторські зусилля, які робить Україна з 2014 року". "Це - факт, що Україна зробила за два з половиною роки більше, ніж за двадцять років. Ви повинні розглядати це у часовому проміжку, тому що всі дуже нетерплячі, очікуючи на результати. Я думаю, що досягнуто було багато. І це було зроблено у надзвичайно складних умовах - Росія робить все, що може у своїх силах, щоб підірвати Україну", - заявив він.

Єврокомісар нагадав, що на додаток до незаконної анексії Криму та триваючої війни на Донбасі, Україна "також потерпає від економічної війни". "Російський економічний бойкот України призвів до втрати 1/3 експорту за одну ніч, що призвело економіку близько до колапсу. За підтримки ЄС український уряд зміг повернути ситуацію назад. Прогрес, якого вони досягли, незаперечний", - підкреслив Ган.

Крім того, за його словами, українська влада "важко працює, щоб спрямувати економіку на європейський ринок", чому сприяє застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

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Теги: #реформи#вибори#Йоганнес Ган