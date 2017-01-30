Меркель відзначила прогрес України у проведенні реформ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала прогрес України у реалізації процесу реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в ході його візиту до ФРН.
"Я вітаю надзвичайні реформи, які зараз проводяться в Україні", - сказала Меркель.
У цьому зв'язку вона відзначила виконання програми реформ, яка необхідна для виділення Україні наступного кредитного траншу з боку Міжнародного валютного фонду.
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"Україна поки що виконала всі вимоги, і ми підтримуємо і вітаємо кроки економічного реформування і всебічного реформування Української держави", - сказала канцлер.
Вона сказала, що ФРН у цьому зв'язку надаватиме Україні експертну допомогу.