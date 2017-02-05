Сьогодні бойовики знову обстріляли Авдіївку і позиції ЗСУ на всіх напрямках - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що бойовики на всіх напрямках продовжили обстріли позицій українських військових. Не стала винятком і Авдіївка, де працюють ремонтники. Тут загарбники з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях.

Неспокійно було і в інших населених пунктах на Донецькому напрямку. Танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському – снайпер.

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За даними штабу, бойовики на Маріупольському напрямку вели обстріли з мінометів по Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з гранатометів та стрілецької зброї – по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, БМП – Широкине.

«На Луганському напрямку противник обстріляв з мінометів 120 та 82 міліметри Катеринівку, з гранатометів та стрілецької зброї – Кримське. По Кримському неодноразово вогонь вели БМП противника, тут же та по Жовтому – снайпер», - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.