Німецького посла викликали до МЗС через його некоректні висловлювання

Міністерство закордонних справ України викликало посла ФРН Ернста Райхеля для пояснення своїх заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі та проведення там виборів. Про це Європейській правді розповіли у МЗС.

"Посла Федеративної республіки Німеччина запрошено до МЗС для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна", - заявила керівник прес-служби міністерства Олена Ващенко.

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У той же час Ващенко не уточнила, яке саме висловлювання має пояснити німецький посол.

"Там низка некоректних висловлювань", - пояснила вона.

Також у МЗС заявили, що здивовані подібними висловлюваннями, які розходяться з публічною позицією Берліну, звучать від Ернста Райхеля не вперше.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів.

Пізніше, у ВР запропонували нардепам бойкотувати прийом німецького посла через його заяви про вибори на Донбасі. Також парламентарі закликали українське МЗС викликати посла Німеччини та отримати пояснення такої заяви.