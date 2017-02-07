Запрошуємо посла в Авдіївку: у Раді пропонують бойкотувати прийом німецького посла через його заяви про вибори на Донбасі

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко пропонує викликати Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля до МЗС України для спростування його заяви щодо можливості проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила з трибуни парламенту за підтримки близько 20 народних депутатів, які зібралися поруч з нею.

Вона зазначила, що виступає від імені профільного парламентського комітету, а також від комітету з питань європейської інтеграції.

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За її словами, викликає обурення заява посла Німеччини, який сказав, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ.

«Така заява посла Німеччини в Україні йде в розріз з офіційною політикою Німеччини, суперечить Мінським домовленостям і, зокрема, тому, що Німеччина є активним учасником «норманського формату» та всім зусиллям щодо мирного врегулювання», - сказала Гопко.

Вона наголосила, що Україна вдячна особисто канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та багатьом депутатам, які активно підтримують Україну.

«МЗС України повинно негайно викликати посла Німеччини для того, щоб почути його спростування цієї заяви, а міністр закордонних справ Павло Клімкін має розповісти українському парламенту про результати такої розмови, оскільки це не є офіційною позицією Німеччини», - підкреслила Гопко.

Вона також запросила посла Німеччини в Україні поїхати на схід України, зокрема, в Авдіївку, де російські війська обстрілюють мирне населення.

Гопко також зауважила, що до 25-ї річниці відкриття німецького посольства в Україні, яке “саме сьогодні відзначається, посол запросив на прийом дуже багатьох депутатів”.

Тому депутат закликала народних депутатів «бойкотувати сьогодні цей захід, не йти на прийом до німецького посла і в такий спосіб висловити свою принципову українську позицію».

Гопко нагадала, що позиція українського парламенту є чіткою - жодних виборів на Донбасі не буде до того часу, поки «російські війська не заберуться геть з української території».

Нагадаємо, проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ, або на кожній міській адміністрації буде вивішено український прапор. Без сумніву, це досить складно собі уявити - проведення місцевих виборів без забезпечення безпеки. Але я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов. Можу навести історичний приклад. Останні парламентські вибори в НДР, які повинні були замінити комуністичний режим, відбулися у присутності Західної групи радянських військ і при тодішньому комуністичному режимі в НДР. Але вибори призвели до його зміни", - зазначив посол ФРН.