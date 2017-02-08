Порошенко про лист від Сущенка: дуже зворушений сильною позицією сильної людини (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на зустрічі з родиною журналіста - дружиною Анжелою, донькою Юлією та сином Максимом.

Порошенко наголосив, що і він, як президент, і уряд, Міністерство закордонних справ за його дорученням роблять все можливе задля якнайшвидшого повернення Сущенка додому.

«Йому зараз дуже нелегко. Він проходить через страшенні випробування. Але те, як він себе тримає, є зразком для багатьох», - додав глава держави.

Президент висловив переконання, що як справжній патріот Сущенко гідно витримає всі випробування і як висококваліфікований журналіст після повернення на Батьківщину розповість правду про всі події.

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Президент також поділився враженнями від листа журналіста, якого отримав.

«Був дуже зворушений сильною позицією сильної людини, сильного чоловіка, сильного українця. Ви маєте всі підстави дуже пишатися вашим батьком і рівнятися, бути схожими на нього, коли виростите», - сказав Порошенко, звертаючись до дітей журналіста.

Дружина Романа Сущенка Анжела подякувала главі держави за те, що він перейнявся долею журналіста та його сім’ї, і вони не залишилися один-на-один з бідою.

«Нам дуже приємно, що вся Україна, всі хочуть, щоб наш тато повернувся скоріше додому», - сказала вона.

Анжела Сущенко наголосила, що її чоловік Роман, затриманий незаконно лише за те, що він щиро переймався долею України.

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«Все це - за його громадянську позицію. Не дивлячись на те, що він працював у відрядженні, його душа і серце завжди були в Україні», - сказала вона.

На згадку про зустріч Порошенко вручив сину журналіста Максиму годинник від президента України.

«Цей годинник я збирався вручити твоєму батькові. Він точно його отримає, але якщо ти дозволиш – я віддаю його тобі на зберігання. Ти його будеш носити і молитися, щоб батько скоріше повернувся додому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Сущенко написав листа до Порошенка і заявив, що його арешт в Росії є політично вмотивованим, попросивши президента сприяти його звільненню.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала власного кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

За рішенням Лефортовського суду Москви, Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.