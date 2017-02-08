"Звертаюся до Вас, як до батька": Сущенко просить Порошенка посприяти його визволенню

Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Сущенко написав дуже зворушливого листа до президента.

«Сьогодні він один з тих, хто втілює українську незламність перед ворогом», - переконаний Цеголко.

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Прес-секретар президента процитував слова з листа політв’язня: «Звертаюсь до Вас, як до батька. Кому, як не батькові, знати щастя, спостерігаючи, як зростає його син? Пане Президенте, дозвольте мені побачити, як зростає мій син Максим. Разом з тим розумію, що поки справи, як моя, не вирішуються поспіхом. Потрібен час. Терпляче чекатиму».

«Я свідомий, що мій арешт переслідує цілком конкретні політичні цілі, які Ви, як лідер української нації, і я, її звичайний громадянин і журналіст, добре розуміємо. Мої професійний і громадянський обов’язок, мораль та корпоративна етика не дозволяли піти на співробітництво з системою і прийняти її пропозиції. З іншого боку чудово розумію, що сподіватися на доброчинність і милосердя моїх, м’яко кажучи, процесуальних опонентів було б наївною ілюзією», - додав Сущенко.

Також Цеголко зазначив, що у день народження Сущенка президент зустрівся з його дружиною Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

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«З днем народження, Романе! Дякуємо за твою журналістську роботу і твою стійкість. Україна зробить все, щоб визволити тебе», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала власного кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

За рішенням Лефортовського суду Москви, Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.

Сьогодні, 8 лютого, у Сущенка день народження.