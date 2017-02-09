З депутатом Гончаренком буде проведено "індивідуальну розмову" - фракція БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, як фракція реагуватиме на ситуацію з акцією протесту біля посольства ФРН у Києві заступника голови фракції БПП Олексія Гончаренка.

«Безумовно, у нас розмова відбудеться. Вона відбувалася в межах фракції, вона відбудеться й індивідуально з Олексієм, оскільки він наш колега», - сказав Березенко і нагадав, що Гончаренко наголошував, що це була його особиста позиція.

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За словами Березенка, «ми вибачилися перед посольством і безпосередньо перед паном послом за такі дії, тому що, безумовно, є відповідні конвенції, які захищають права посольств, в тому числі, і майно посольств, а частина Берлінської стіни - це і є майно посольства».

Березенко також відзначив, що бачив у новинах «двох чи трьох молодих людей, які відмили цю стіну».

«Вважаю, що це було правильно і дуже добре, що це зробили, і продемонстрували тим самим ставлення громадськості до того, що ображати такого партнера, як Німеччина, яка дуже багато зробила для нашої держави, не можна», - підсумував заступник лідера фракції.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

За фактом пошкодження уламку муру біля Посольства Німеччини столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Посольство Німеччини в Україні назвало вчинок Гончаренка порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.