З депутатом Гончаренком буде проведено "індивідуальну розмову" - фракція БПП
Заступник лідера фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко заявляє, що з депутатом Олексієм Гончаренком буде проведено «індивідуальну розмову».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, як фракція реагуватиме на ситуацію з акцією протесту біля посольства ФРН у Києві заступника голови фракції БПП Олексія Гончаренка.
«Безумовно, у нас розмова відбудеться. Вона відбувалася в межах фракції, вона відбудеться й індивідуально з Олексієм, оскільки він наш колега», - сказав Березенко і нагадав, що Гончаренко наголошував, що це була його особиста позиція.
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За словами Березенка, «ми вибачилися перед посольством і безпосередньо перед паном послом за такі дії, тому що, безумовно, є відповідні конвенції, які захищають права посольств, в тому числі, і майно посольств, а частина Берлінської стіни - це і є майно посольства».
Березенко також відзначив, що бачив у новинах «двох чи трьох молодих людей, які відмили цю стіну».
«Вважаю, що це було правильно і дуже добре, що це зробили, і продемонстрували тим самим ставлення громадськості до того, що ображати такого партнера, як Німеччина, яка дуже багато зробила для нашої держави, не можна», - підсумував заступник лідера фракції.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.
Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.
За фактом пошкодження уламку муру біля Посольства Німеччини столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).
Посольство Німеччини в Україні назвало вчинок Гончаренка порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.