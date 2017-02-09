З фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН зник напис "Nein" (фото)
З фрагменту Берлінської стіни, встановленого біля посольства Німеччини в Києві, змили напис Nein ("ні" німецькою), який вчора наніс на неї народний депутат Олексій Гончаренко.
Про це повідомив читач 112.ua.
При цьому в німецькому посольстві не змогли надати оперативний коментар. Хто саме змив нанесені балончиком червоні літери наразі невідомо.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.
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Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.
Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.