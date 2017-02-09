З фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН зник напис "Nein" (фото)

Про це повідомив читач 112.ua.

При цьому в німецькому посольстві не змогли надати оперативний коментар. Хто саме змив нанесені балончиком червоні літери наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Читайте такожЕмоційний напис на Берлінському мурі: Клімкін прокоментував вчинок нардепа-"графітчика" Гончаренка

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.