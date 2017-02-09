"Відмовляюся від недоторканності": нардеп Гончаренко готовий співпрацювати зі слідством щодо хуліганства біля посольства Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи він вже офіційно повідомлений про порушення справи проти нього

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«Наскільки я знаю, справа порушена за фактом. Повністю готовий співпрацювати. Знаряддя злочину — в мене зберігся мій балон з червоною фарбою — знаряддя мого злочину готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності, хай мене повністю розслідують і зроблять свої висновки», - сказав депутат.

Він також заявив, що готовий повністю співпрацювати зі слідством. За його словами, про порушення справи він дізнався зі ЗМІ. На питання, як фракція відреагувала на його вчинок, Гончаренко зазначив, що на засіданні «були думки, що форма реалізації мого протесту — не всі мої колеги її схвалили». Він додав, що ця акція була його особистою позицією.

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«Президент абсолютно правильно сказав, що це була моя особиста позиція, і я це підтверджую — це моя особиста позиція, яку я сам висловив”, - сказав він і додав: «І я дуже вдячний президенту за те, що він дуже твердо сьогодні сказав, що виборів на Донбасі в присутності російських окупаційних військ бути не може»

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого народний депутат від фракції «БПП» Олексій Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

За фактом пошкодження уламку муру біля Посольства Німеччини столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Посольство Німеччини в Україні назвало вчинок Гончаренка порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.