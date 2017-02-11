Аваков у Німеччині обговорив запровадження в Україні додаткової системи ідентифікації

Як повідомила прес-служба МВС, про це сьогодні під час зустрічі з Федеральним міністром внутрішніх справ ФРН Томасом де Мезьєром повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Під час зустрічі сторони обговорили питання запровадження безвізу для України та нагальні питання щодо подальшої співпраці правоохоронних відомств обох країн.

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Де Мезьєр звернувся до Авакова з проханням вжити всіх заходів, аби з боку громадян України не виникало зловживань у зв’язку із запровадженням безвізового в'їзду у майбутньому.

«Ми розуміємо, що ви доклали максимум зусиль, аби виконати всі умови для отримання безвізового режиму, але ЄС має певний досвід, що пов’язаний з міграцією громадян Балкан після надання їм безвізового в'їзду. Першочергово, ми маємо узгодити всі суперечності та створити чіткий механізм тимчасового призупинення безвізового режиму для третіх країн у ЄС. Я сподіваюсь, що у найближчий час ми зможемо завершити цей процес та перейти до голосування за надання безвізового режиму для України», - сказав де Мезьєр.

Глава МВС України запевнив, що відомство тримає це питання під контролем. З метою недопущення зростання страхів у населення Європи, пов'язаних із збільшенням кількості терактів і нелегальною міграцією, МВС України також готове підтримати у провадженні європейську електронну систему отримання дозволу на в'їзд (ESTA), яка існує в США, Канаді, Австралії.