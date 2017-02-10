Європарламент остаточно ухвалить механізм призупинення "безвізу" наступного тижня

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в п'ятницю представник Європарламенту, вірогідно, що це станеться у понеділок, 13 лютого, у Страсбурзі.

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"На початку роботи сесії, скоріш за все, у понеділок, буде зроблено оголошення, що вже є корегендум (відредагований та перекладений на всі офіційні мови ЄС законопроект), і, якщо не буде заперечень, рішення буде ухвалено без голосування", - пояснили в ЄП.

При цьому представник ЄС зауважив, що заперечень не очікується. "Європарламент вже голосував цей законопроект у грудні, а зараз це просто вивірена та перекладена версія. Є зміни, але вони технічні і не впливають на зміст", - наголосив він.

Далі документ має бути затверджений Радою ЄС. "Спочатку - на Комітеті постійних представників (COREPER), а потім на засіданні Ради ЄС 27 лютого пунктом А, без обговорення", - уточнили в ЄП.

Після цього документ буде підписаний на засіданні Європарламенту 1-2 березня. "Ми також очікуємо, що відразу після ухвалення механізму Радою наступного дня, тобто 28 лютого, будуть розпочаті міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні. Це те, що нам обіцяла Рада. Парламент готовий провести ці переговори навіть завтра", - наголосив співрозмовник агентства. Він зауважив, що ці дати ще має підтвердити Рада ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

14 січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму лютому-березні.