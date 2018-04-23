Віхи тижня: газ по $450, нетривале примирення на українському Олімпі і недобрі передчуття

«Газпром» і «Нафтогаз України» знов опинилися в стані енергетичної війни. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко потішили співгромадян спільною заявою щодо газу, а Партія регіонів продемонструвала власну опозиційність.

Російсько-українське газове протистояння вже стало звичною прикметою початку року на зразок прикрашеної ялинки або шампанського. Цього разу офіційний Київ зумів кілька разів приємно здивувати. По-перше, 30 грудня був погашений борг за весь поставлений в минулому році газ, що вибило з рук «газпромівських» златоустів декількох козирів. По-друге, 1 січня було опубліковано спільну заяву Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко з газової проблематики. Тандем Ющенко – Тимошенко дав зрозуміти, що Україна виступає за підвищення ставки транзиту газу її територією і не вважає прийнятною ціну вищу, ніж 201 долар за тисячу кубометрів блакитного золота. Треба сказати, що президент і прем`єр давненько не ставили автографи під одним документом, і це означає, що Юлія Володимирівна тимчасово припинила загравання з Кремлем у пошуках підтримки своїх намірів піти на підвищення в структурі державного управління.

Узгоджена позиція лідерів нашої країни на початку року енергійно дискутувалася на рівні енергетичних монополій Росії і України – представники «Газпрому» і «Нафтогазу України» невтомно обмінюються страхітливими заявами під пильними поглядами представників Західної Європи. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер переплюнув всіх, пообіцявши нашій країні газ по 450 доларів за тисячу кубів. Після триразового падіння цін на нафту таку заяву можна було б сприймати як блеф чистої води, коли б не один момент – газ в Росії впродовж декількох років є товаром політичним. У 2009 році на кону стоїть здатність «Газпрому» підпорядкувати своїм інтересам найбільшого транзитера газу до Західної Європи і довести європейським партнерам власну незамінність. Європейський Союз поки вважає за краще не втручатися, обмежившись закликами до швидкого досягнення компромісу. Вочевидь, за узгодженим планом тиску на Україну працюватимуть не тільки офіційні спікери російської енергетичної монополії, але і політичне керівництво РФ.

Цікаво відзначити, що Партія регіонів вважала за краще звинуватити керівництво України в підриві авторитету країни і підриві її міжнародного авторитету. Втім, заява виявилася вже традиційно безликою – Віктор Янукович, швидше за все, відбув відпочивати від трудів праведних, як і більшість представників депутатського корпусу. Крик душі регіоналів з газового питання тільки підтвердив, що партію фінансує не тільки Рінат Ахметов, але і Дмитро Фірташ, вельми чутливий до змін на енергетичному ринку країни.

Охочим бачити колишню єдність Ющенком і Тимошенко спокушатися не варто. Навіть новорічні вітання Президента і прем`єра були різними за тональністю. Спічрайтери Юлії Тимошенко знайшли приводи для гордості за урядову роботу упродовж року і вклали у вуста лідера БЮТ обіцянку, що світова фінансова криза завершиться так же раптово, як і розпочалася. Зате президентські помічники вважали за краще допомогти главі держави не тільки згадати ряд знакових для країни осіб (можливо, вперше в історії новорічних президентських поздоровлень), але і запропонувати навіть в нелегкі часи міняти країну до кращого. Віктор Андрійович, власне, так і вчинив, відмінивши урядове розпорядження про призначення Дмитра Парфененка в.о. голови Фонду держмайна. Можна стверджувати, що боротьба за право контролювати приватизаційні процеси між Ющенком і Тимошенко зовсім не припинилася.

Власне, і прийнятий виключно з політичних мотивів бюджет-2009 глава держави підписав з погано приховуваним роздратуванням. Ющенко не забув нагородити особистою вогнепальною зброєю головного митника країни Валерія Хорошковського - чи то за успіхи всієї служби, чи то за уміння формально підконтрольного Валерію Івановичу «Інтеру» втілювати інформаційні побажання Банкової в життя. До речі, ні митники, ні податківці не збираються в режимі подвигу закривати бюджетні дірки – аж надто неймовірним виглядає головний фінансовий документ країни. Експерти сперечаються тільки з приводу дати початку його провисання – реалісти називають лютий, а оптимісти вірять, що до квітня можна буде дотягнути. По суті, рік почався на оптимістичній ноті, бо окрім віри в світле майбутнє українцям особливо розраховувати немає на що.

Євген Магда