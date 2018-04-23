Віхи тижня: газ по $450, нетривале примирення на українському Олімпі і недобрі передчуття
Крик душі регіоналів з газового питання тільки підтвердив, що партію фінансує не тільки Рінат Ахметов, але і Дмитро Фірташ...
«Газпром» і «Нафтогаз України» знов опинилися в стані енергетичної війни. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко потішили співгромадян спільною заявою щодо газу, а Партія регіонів продемонструвала власну опозиційність.
Російсько-українське газове протистояння вже стало звичною прикметою початку року на зразок прикрашеної ялинки або шампанського. Цього разу офіційний Київ зумів кілька разів приємно здивувати. По-перше, 30 грудня був погашений борг за весь поставлений в минулому році газ, що вибило з рук «газпромівських» златоустів декількох козирів. По-друге, 1 січня було опубліковано спільну заяву Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко з газової проблематики. Тандем Ющенко – Тимошенко дав зрозуміти, що Україна виступає за підвищення ставки транзиту газу її територією і не вважає прийнятною ціну вищу, ніж 201 долар за тисячу кубометрів блакитного золота. Треба сказати, що президент і прем`єр давненько не ставили автографи під одним документом, і це означає, що Юлія Володимирівна тимчасово припинила загравання з Кремлем у пошуках підтримки своїх намірів піти на підвищення в структурі державного управління.
|Олексій Міллер
Цікаво відзначити, що Партія регіонів вважала за краще звинуватити керівництво України в підриві авторитету країни і підриві її міжнародного авторитету. Втім, заява виявилася вже традиційно безликою – Віктор Янукович, швидше за все, відбув відпочивати від трудів праведних, як і більшість представників депутатського корпусу. Крик душі регіоналів з газового питання тільки підтвердив, що партію фінансує не тільки Рінат Ахметов, але і Дмитро Фірташ, вельми чутливий до змін на енергетичному ринку країни.
|Ющенко, Тимошенко
Власне, і прийнятий виключно з політичних мотивів бюджет-2009 глава держави підписав з погано приховуваним роздратуванням. Ющенко не забув нагородити особистою вогнепальною зброєю головного митника країни Валерія Хорошковського - чи то за успіхи всієї служби, чи то за уміння формально підконтрольного Валерію Івановичу «Інтеру» втілювати інформаційні побажання Банкової в життя. До речі, ні митники, ні податківці не збираються в режимі подвигу закривати бюджетні дірки – аж надто неймовірним виглядає головний фінансовий документ країни. Експерти сперечаються тільки з приводу дати початку його провисання – реалісти називають лютий, а оптимісти вірять, що до квітня можна буде дотягнути. По суті, рік почався на оптимістичній ноті, бо окрім віри в світле майбутнє українцям особливо розраховувати немає на що.
Євген Магда