2009-й: дешево і сердито

У році, що наступив, українські політики мусять навчитися жити по засобах, пережити президентську кампанію і довести, що вони є патріотами України, а не флюгерами, що чутливо реагують на подих геополітичних вітерців.

Рік, що наступив, пройде під знаком майбутньої президентської кампанії. Незалежно від того, визначить остаточну дату голосування Конституційний Суд чи Верховна Рада, кампанія вже стартувала. Вибори голови держави залишаться всенародними, тому претендентам на булаву доведеться чимало постаратися для досягнення перемоги. Муситимо вибирати між дуже добре відомими політиками: так би мовити, з кількох лих менше. І ще один важливий нюанс. Політична кон`юнктура свідчить, що учасники гонки можуть вступити в змову з метою запуску процедури імпічменту, щоб достроково зняти з пробігу чинного президента. Якщо це станеться, то президентська каденція Віктора Ющенка ввійде до підручників політології як приклад рейтингового піке колись популярного політика.

До речі, претендентам на президентство доведеться вирішувати ряд зовнішньополітичних завдань. Виборча кампанія навряд чи будуватиметься на обіцянці добитися швидкого вступу до НАТО чи Європейського Союзу, а ось відносини з Росією доведеться врегулювати досить швидко. Наступальна поведінка зв`язки «Газпром» - Кремль на початку року свідчить, що в Москві прагнуть скоріше розставити крапки і у відносинах з Україною. Вітчизняна газотранспортна система в умовах світової фінансової кризи дедалі більше привертає увагу реальних господарів і найманих менеджерів російської енергетичної монополії. Чи вдасться українським політикам протиставити тискові консолідовану позицію – не риторичне питання, а проблема збереження повноцінної державності і суверенітету країни.

Тому ризикну припустити, що саме забезпечення енергетичної безпеки і незалежності України стане головною зовнішньополітичною темою нового року. Що стосується внутрішньополітичних тем, то й тут все зрозуміло – боротьба з світовою фінансовою кризою. Утім, наших політиків мало хвилює, що експерти називають Україну однієї з найбільш постраждалих від кризи європейських країн. Схоже, їм важливіше набирати локальні очки на «антикризових» законах, з яких стирчать вуха зацікавлених осіб. Нічого дивного: напередодні виборів власників значного обсягу готівки шануватимуть у будь-якому штабі кандидата в президенти. Самі розумієте, вибори – це витрати, а вибори в країні з перехідною демократією – це витрати на спецоперації останнього дня і акції після закриття виборчих ділянок. Скидається, що на Печерських пагорбах стане більше політичних безпритульних – учорашніх прихильників одного лідера, які не зуміли знайти гідне місце в команді інших і не мають потенціалу, щоб повести за собою прихильників.

Гнітючий стан бюджету-2009 і проблеми з його виконанням не дадуть змоги прем`єрові і президенту роздавати обіцянки, але інстинкт політичного самозбереження не дасть Тимошенко і Ющенку піти на непопулярні заходи – реальне скорочення держапарату і витрат на утримання інституцій держуправління. Утім, і головний опозиціонер Янукович теж не здатний на такий подвиг. До речі, обидва Віктори чудово розуміють, що програють лідерові БЮТ змагання в практичному використанні популізму, але навряд чи зможуть ефективно протидіяти солодким прем`єрським промовам.

До речі, ще пара слів про бюджет. Оскільки його верстали буквально перед ухваленням і щедро розбавляли невгамовним оптимізмом, підстави вважати: у новому році ми пригадаємо ще одне слово – секвестр, скорочення бюджетних витрат. Звичайно, це крайній варіант, вірніше, найбільш неприємне для уряду формулювання, але ймовірність вимушеного урізання державних видатків є високою. Такою буде плата за неготовність вживати непопулярні заходи. Економічна криза в цьому випадку виступає невблаганним регулятором державних видатків, особливо – в державі, економіка якої орієнтована на експорт.

Як уже стало зрозуміло, закриті партійні списки роблять неможливою появу нових привабливих облич усередині існуючих партій, а спроба прорватися у велику політику під гудіння клаксонів провалилася. Дуже цікаво буде подивитися, чи зуміє новий спікер парламенту Володимир Литвин забезпечити перехід до відкритих списків. Про своє прагнення повернути депутата виборцям Володимир Михайлович розповідав так багато і так проникливо, що спускати питання на гальмах просто непристойно. Особливо зараз, коли в парламенті заявлено про створення нової ефективної коаліції.

Поки законодавці залишаються відірваними від народу, а економічна ситуація далі погіршується, зростає ймовірність масових акцій протесту. Йдеться не про обіцяний Віктором Януковичем весняний наступ на владу, а про стихійні акції протесту, які можуть очолити місцеві польові командири без певної політичної прописки. Наявність сотень тисяч українців, примусово викинутих із споживчого раю до лав тих, кому нічого втрачати, крім своїх кредитних зобов`язань, робить ймовірність походів на Київ високою. Це вже не «помаранчева революція», і навіть не політичний туризм під патронатом Партії регіонів, це вибухонебезпечний варіант, який можуть використати недруги України, не зацікавлені в її розпаді, але охочі похитнути її суверенітет.

Є підстави вважати, що 2009 рік пройде під девізом «старі пісні про головне» - перевірені часом фахівці з роздачі обіцянок шукатимуть підтримки серед стомлених політичним одноманіттям українців, щоб забути про своїх виборців відразу після досягнення омріяної мети.

Євген Магда