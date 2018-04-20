Омельченко: Черновецький грав у карти міченою колодою

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає непорядним змінювати списки депутатів, як місцевих так і районних рад, після оголошення офіційних результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

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Я вважаю, що ніяких законних прав змінювати списки після виборів, після оприлюднення прізвищ депутатів нема. Це по-перше. А по-друге, я вважаю, це якість моралі тих партійних організацій або блоків міняти після виборів прізвища одних депутатів на інші”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, яку він може дати оцінку підсумкам виборів київського міського голови, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що вважає, що кандидат Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав перемогу нечесним шляхом. “Я можу нагадати нам, що є високий інтелект, талант, розум грати в шахи. На мій погляд, ми з Віталієм КЛИЧКОМ грали в шахи по телефону, а пан Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ грав в карти міченою колодою. Тому підсумки гри в шахи по телефону і гри в карти міченою колодою – це різні наслідки, різні показники”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На прохання журналістів спробувати спрогнозувати, якими будуть сесії Київської міської ради нового скликання, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що йому важко це зробити. Водночас, він додав: “думаю, що буде цікавіше, ніж бувало в нас на Верховній Раді, коли билися, щипалися і дряпалися до крові”. При цьому він підкреслив, що він так думає, але не хотів би, щоб так було. “Бо ці комедії нікому не потрібні, а Київ звик останні 8 років до того, що в нас подібного в сесійній залі не було”, - додав міський голова.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО також зазначив, коментуючи на прохання журналістів вчорашній виступ кандидата на посаду київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та кандидата в мери Харкова Михайла ДОБКІНА, що в принципі М.ДОБКІН йому сподобався, але він радив би йому окремо розмовляти чи російською, чи українською мовами. Щодо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що його вразила заява Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який повідомив в ефірі, що народився в Харкові і запам’ятав враження від цього міста лише від жуків і павуків. О.ОМЕЛЬЧЕНКО підкреслив, що враховуючи, що це велике індустріальне місто, то можна зробити висновок, що “ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – є ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”. І те, що і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і М.ДОБКІН виступали як мери, то, як зауважив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, вони вступлять на цю посаду лише на сесії міських рад, а до цього вони залишаються кандидатами.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО також висловив сумнів з приводу того, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав благословення від владики САБОДАНА (мається на увазі глава Української православної церкви Московського патріархату Володимир (САБОДАН) – УНІАН) на те, щоб бути міським головою столиці. За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА: “...він і там обманув киян, що нібито владика САБОДАН освятив його”.

“Я рекомендував би Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ поставити свічки за убитих двох дітей колесами його приватних автомобілів. Помолився б Богу за убієнних, здав права водія і більше ніколи не сідав за кермо”, - зазначив міський голова.

Щодо детектора брехні, про який заявляв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, то О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: “якби це була нормальна людина, така, як ви, то я б сказав, що це великий злочин перед Україною його заява”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, наводячи слова із заяви кандидата в мери столиці, що він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) “погодив з Департаментом США детектори, які використовує Пентагон. І читав, що в Україні вже є 8. І читав, що такі держави як Китай і Лівія, де немає свободи, прав – їм США детектори не продає”.

“Я вважав і вважаю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО нездоровою людиною, йому треба співчувати і жаліти його, бо все, що він говорить – він говорить...”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.