Клімкін: Указ Путіна про визнання "паспортів" "ЛНР" та "ДНР" суперечить Мінським угодам

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що указ президента Росії Володимира Путіна про визнання "паспортів" так званих "ЛНР" та "ДНР" суперечить Мінським домовленостям і спрямований на "свідому ескалацію" ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мюнхені у коментарі журналістам після переговорів з главами МЗС країн "нормандської четвірки".

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"Скажу про те, що мене надзвичайно вразило, оскільки пан Лавров назвав представників нелегітимних утворень повноважними представниками. На жаль, зустріч відбулася раніше, ніж ми отримали інформацію про указ президента Росії, тоді б, звичайно, я б по-іншому відреагував не тільки на це висловлювання, а й на те, що робиться", - сказав міністр.

На переконання Клімкіна, таке рішення російського президента є "логікою свідомої ескалації".

"Це логіка, яка проходить через Авдіївку, і це не тільки логіка мілітарної ескалації, це логіка гуманітарної ескалації", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він також наголосив, що цей указ "фундаментально суперечить логіці Мінських домовленостей".

"Ми прекрасно розуміємо, чому це зроблено", - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" та інших "документів", виданих псевдовладою так званих "ДНР" і "ЛНР".