"Тут головне негидливість": російський опозиціонер розповів, хто замінить Чуркіна в ООН

Про це заявив лідер російської опозиційної політичної партії "Західний Вибір" Костянтин Боровий, передає Апостроф.

"Тут головне негидливість. У команді Путіна вже давно увімкнувся й працює механізм відбору: туди йдуть люди негидливі, готові здійснювати будь-які вчинки заради кар'єри й грошей. Не думаю, що Чуркін сильно відрізнявся від когось в цій команді. Це – час негидливих людей", - вважає Боровий.

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На його думку, зайняти місце Чуркіна буде багато охочих.

"Це колишні порядні люди: ті, хто готовий брехати, готовий здійснювати негарні вчинки. Таких багато – негативний відбір, він включився в свій час і добре працює на депутатах. Вороненков, скажімо, й проголосувати за приєднання Криму і притулку при цьому попросити – це негидлива людина. Це люди, які готові із гною зробити пам'ятник Путіну", - додав Боровий.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Він став шостим російським дипломатом, який помер за останні півроку.

New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом в будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.