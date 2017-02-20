Помер постпред Росії в ООН Чуркін

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

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"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Чуркін", - йдеться у повідомленні.

Чуркін перебував на дипломатичній службі з 1974 року. У 90-і роки він був начальником управління інформації МЗС РФ, заступником голови відомства, надзвичайним й повноважним послом РФ в Бельгії та Канаді.

Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН та в Раді Безпеки з 8 квітня 2006 року.

Варто зазначити, що Чуркін відомий своїми скандальними висловлюваннями про анексію Криму й конфлікт на Донбасі.

Так, раніше він на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Крим взагалі не повинен бути в складі України й апелював до положення Статуту ООН про право народів на самовизначення, коли йдеться про "референдум" у Криму.

Також 3 лютого під час засідання Радбезу ООН поспред Росії заявив, що обстріли на Донбасі можуть припинитися, якщо українська влада скористається "політичною альтернативою". Крім того, він звинувачував Україну в невиконанні Мінських угод, заявляючи, що в усьому винні "радикали".

Росія на засіданні Радбезу ООН також застосовувала право вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року й загибелі 298 осіб.