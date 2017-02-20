New York Post назвав причину смерті постпреда Росії при ООН Чуркіна

Чуркіну стало зле близько 9:30 ранку в будівлі диппредставництва РФ, він був непритомним, коли прибули медпрацівники, передає New York Post з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Чуркіну зробили штучне дихання й доставили в Пресвітеріанський госпіталь Нью-Йорка у важкому стані.

Про його смерть повідомили о 10:55 ранку за місцевим часом, додали джерела.

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Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

Чуркін перебував на дипломатичній службі з 1974 року. У 90-ті роки він був начальником управління інформації МЗС РФ, заступником голови відомства, надзвичайним й повноважним послом РФ в Бельгії та Канаді.

Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.