Артеменко разом із Бойком, Льовочкіним і Медведчуком кілька разів бував у Москві – Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко повідомив у коментарі журналістам.

Він висловив сподівання, що Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України будуть вжиті відповідні заходи щодо Артеменка, і вже завтра до парламенту буде направлено подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності. “А от хто стоїть за Артеменком, що Артеменко робив у Москві кілька разів, за моєю інформацією, останнім часом їздив туди. Разом із Бойком, Льовочкіним і Медведчуком. Оце питання, яке має розслідувати Служба безпеки”, - сказав депутат і додав, що вбачає в цьому “антидержавну змову з метою посягання на територіальний устрій країни і незалежність нашої країни”.

На питання, коли Ляшко дізнався про поїздки Артеменка до Москви, він відповів, що таку інформацію отримав вчора. “Мені повідомили, що бачили кілька разів Артеменка у Мінську — пересадку на московський рейс. Мені не було відомо про це нічого. Вчора, як тільки я дізнався, я тут же звернувся до Служби безпеки з проханням перевірити цю інформацію”, - сказав парламентар.

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За його інформацією, Артеменко перед оприлюдненням свого “плану” “мав контакти з Медведчуком, Льовочкіним і Бойком”. “І все це їхня спільна робота. І вони були у Москві разом”, - наголосив лідер фракції.

Свою чергою співголова фракції “Опозиційний блок” Юрій Бойко, коментуючи заяви Ляшка про те, що він начебто їздив з Артеменком до Москви, сказав: “Висловлювання цього персонажа потрібно коментувати професійному психіатру. А нормальна людина цю нісенітницю не коментує. Я цю нісенітницю навіть коментувати не буду. Артеменко — це член його фракції, хай він з ним і розбирається”.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

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«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Кримська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.