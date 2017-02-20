"Радикальна партія" виключила Артеменка із фракції через заяви щодо здачі Криму в оренду
Народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий зазначає, що фракція Радикальної партії ухвалила рішення щодо виключення Андрія Артеменка зі свого складу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка — виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вимога скласти мандат була висунута Артеменку за пропозицію передати Крим в оренду Росії.
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Сьогодні видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.
Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.
Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно. Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників.
Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.
"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".