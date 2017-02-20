"Радикальна партія" виключила Артеменка із фракції через заяви щодо здачі Криму в оренду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка — виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вимога скласти мандат була висунута Артеменку за пропозицію передати Крим в оренду Росії.

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Сьогодні видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно. Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників.

Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".