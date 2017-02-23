Гончаренко: сьогодні зранку було інсценовано моє викрадення

Як заявив політик в ефірі телеканалу «112 Україна», він став «учасником спецоперації українських силових структур із знешкодження чергового терористичного угруповання, яке планувало низку злочинів в Одесі та Одеській області».

На питання, чи знав він завчасно про цю спецоперацію, політик відповів: «Так. Ця операція тривала багато тижнів. Це угруповання вели, документували їхні розмови, отримуючи відповідні санкції суду. Там була ретельна і копітка робота СБУ. Я на якомусь етапі був повідомлений про те, що одним з об'єктів атаки для цього угруповання був обраний саме я».

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Гончаренко зауважив, що вчора ввечері він ще був у Києві, а потім поїхав до Одеси. «Зранку я з’явився, щоб вони побачили, що я вже є в Одесі. Далі було інсценовано моє викрадення. Замовники та організатори, думаючи, що я є викраденим, виїхали на відповідне місце, куди мене мали доставити для вчинення розправи. Там вони були затримані співробітниками СБУ, у них було вилучено знаряддя. Тобто кислота, зброя, засоби тортур», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що в Одесі викрали депутата Гончаренка.

Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинного угруповання, яке планувало викрадення та каліцтво Гончаренка. За даними прокуратури, організатором підготовки викрадення був депутат Лиманської райради Одещини Олександр Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою та роздробити молотком суглоби на колінах. У прокуратурі повідомили, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру. Ще одним учасником злочинного угруповання, за даними прокуратури, є колишній український військовий, який нещодавно отримав громадянство Російської Федерації.