Українські силовики врятували нардепа Гончаренка від викрадення
Співробітники прокуратури спільно із працівниками Служби безпеки на Одещині затримали злочинне угруповання, яке планувало викрадення та каліцтво народного депутата (фракція «Блок Петра Порошенка») Олексія Гончаренка.
Про це на брифінгу в Одесі повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.
На питання чи відомо, де зараз перебуває Гончаренко, прокурор відповів: "Так, він зараз у безпечному місці і надає свідчення як потерпілий".
Читайте такожОднопартієць Ар'єв каже, що у багатьох були підстави не любити Гончаренка
Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата Гончаренка підключилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.
Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб у такій кризовій ситуації».