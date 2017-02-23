Українські силовики врятували нардепа Гончаренка від викрадення

Про це на брифінгу в Одесі повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

На питання чи відомо, де зараз перебуває Гончаренко, прокурор відповів: "Так, він зараз у безпечному місці і надає свідчення як потерпілий".

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Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата Гончаренка підключилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб у такій кризовій ситуації».