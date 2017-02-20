У Кремлі визнання паспортів "Л/ДНР" виправдали блокадою і "гуманітарними міркуваннями"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожПосольство США про визнання Росією псевдодокументів "Л/ДНР": це суперечить цілям "Мінська"

За його словами, визнання Росією "документів" окупованого Донбасу не йде у розріз з міжнародним правом, і в Кремлі не згодні з президентом України Петром Порошенком, який вважає інакше.

"Це, власне, де-юре вирівнювання ситуації для того, щоб де-факто визнати. Тому що з гуманітарних міркувань це необхідно робити - визнавати фактично видані документи", - сказав Пєсков.

Він стверджує, що така ситуація виникла через блокаду ОРДЛО з боку України, і люди не можуть оформити паспорти та інші документи. "У цій ситуації, виключно керуючись гуманітарними міркуваннями, президент Росії підписав такий указ", - заявив Пєсков.

"Ніякого порушення міжнародного права тут немає, ніякого порушення Мінських домовленостей тут немає, немає ніякого приводу для загострення ситуації", - сказав він.

Як заявив Пєсков, Росія сприймає ці "паспорти" як "фактично виданий документ".

При цьому він не зміг відповісти на запитання, чи є порушенням російського закону про заборону подвійного громадянства наявність таких документів у деяких депутатів Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Пєсков заявляв, що "паспортами" з окупованого Донбасу можна користуватися у РФ з гуманітарних міркувань. За його словами, використання паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" в Росії не є "офіційним визнанням паспортів". "Йдеться про окремі рішення, які приймалися, могли прийматися муніципальними органами влади, місцевими органами влади, а також різними компаніями, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю гуманітарної допомоги цим людям, які проживають у районах Донбасу, який, як відомо, перебуває під найсуворішим ембарго з боку України", - сказав Пєсков. "У цих людей стають непридатними чинні українські паспорти, і у них немає можливості отримати інші документи. Виходячи з цих гуманітарних міркувань, такі ситуації з використанням таких паспортів дійсно можливі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.