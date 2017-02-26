"Ми продовжуємо боротьбу": Порошенко обіцяє не залишати без підтримки українців в окупованому Криму

"Три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною. Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей. Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки", - написав він на своїй сторінці у Facebook з нагоди третьої річниці мирного маршу на підтримку України в Криму.

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Він також зазначив, що Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні - в ООН - закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

"Весь цивілізований світ знає: Крим – це Україна. Ми продовжуємо боротьбу", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Києві відбудеться Марш солідарності з кримськими татарами, українцями і людьми інших національностей, які знаходяться в умовах окупації.