Порошенко сподівається на продовження "кримського пакету" санкцій проти РФ цього місяця

15:28, 01 березня 2017
Політика
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Про це Порошенко сказав під час телефонної розмови із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Порошенко і Штайнмаєр обговорили і ситуацію на Донбасі / president.gov.ua

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що дію так званого «кримського пакету» буде продовжено вже в березні.

Про це він заявив під час телефонної розмови із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром,повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко також підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво відіграє у процесі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. 

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Як повідомляв УНІАН раніше, центр інформації про права людини за три роки зафіксував 461 випадок порушень свободи слова в Криму.

Так, протягом 2014 року було зафіксовано 207 порушень, у 2015 році - 153, а у 2016 році - 101 порушення свободи слова і вираження поглядів.

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Теги: #Росія#санкції#Порошенко#Штайнмаєр