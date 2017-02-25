У Криму за три роки зафіксовано понад 460 випадків порушень свободи слова – правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова правління ГО "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик під час міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" сьогодні в Києві.

"За три останні роки ми задокументували 461 випадок порушення свободи слова, свободи вираження поглядів в Криму", - сказала Печончик і додала, що йдеться не лише про журналістів, але і обмеження щодо інших людей, які висловлюють свої погляди.

Читайте такожКрим в умовах російської окупації: 17 зниклих, 12 загиблих, 39 політв'язнів

Так, протягом 2014 року було зафіксовано 207 порушень, у 2015 році - 153, а у 2016 році - 101 порушення свободи слова і вираження поглядів.

Печончик наголосила, що, незважаючи на зменшення кількості цих випадків, це, на її думку, не означає, що ситуація зі свободою слова в Криму покращується.

"Це означає, що Росія практично придушила будь-які осередки критики, вільнодумства, вираження незгоди з тією політикою, яку проводять окупанти в Криму", - сказала вона.

Читайте такожПосол Канади: окупація Криму - це крок до дестабілізації світової системи безпеки

Крім того, Печончик відзначила, що найбільший сплеск насильства щодо журналістів був під час першого місяця окупації - у березні 2014 року.

"Всього за весь цей час, за три роки, ці всі обмеження, порушення стосувалися 241 особи і ще 20 видань, які теж були цілими редакціями репресовані", - зауважила правозахисниця.

У зв’язку з цим Печончик наголосила на важливості проведення на материковій частині України розслідувань кримінальних справ щодо порушень прав журналістів у Криму.

Також вона вважає за необхідне спростити процедуру доступу до Криму іноземних журналістів. Крім того, на її думку, необхідно, аби іноземні країни запроваджували персональні санкції проти осіб, які причетні до згортання свободи слова і порушення прав журналістів в Криму.