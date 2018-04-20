У жовтні буде багато конфліктів

Астрологічний прогноз для України на жовтень

Що було...

Цитата з прогнозу на вересень: "Зараз формується нова система управління економікою. Цей процес буде складний, і може супроводжуватися конфліктами впродовж всього вересня… Ці конфлікти будуть сильними, але локальними". Ці події у вересні були викликані складними процесами, які проходили в блоці партій "Наша Україна" у зв`язку із спробами формування широкої коаліції і опозиції. Крім того, були суперечки між гілками влади. Їх причини політичні, викликані формуванням законів і процедур в процесі проведення політичної реформи.

Цитата: "Але суперечки і конфлікти вересня - політичні. У реальності вересень повинен виявитися успішним для вирішення реальних економічних питань в Україні. Найскладніша проблема цього місяця – в першій половині вересня буде якась спроба чинити тиск на економічну самостійність країни, або вимогу укласти якийсь економічний договір. Але ця ситуація не зможе створити серйозних проблем завдяки могутній інформаційній підтримці, і ліберальним тенденціям в економіці". У першій половині вересня Газпром погодився з підвищенням ціни на газ Туркменістаном. Це викликало необхідність шукати нові рішення. Такі рішення були знайдені в кінці вересня у вигляді проекту угоди "газ в обмін на електроенергію".

Що буде...

Швидше за все, жовтень в цілому виявиться складним для політичного життя в Україні. Ці конфлікти починалися ще на початку 2006 року і продовжуються дотепер. Більше того, вони продовжаться і в 2007 році. З погляду астрології, є дві основні причини цих проблем – економічна, і управлінська.

У першій половині місяця будуть актуальними конфлікти з економічних питань, а в другій половині жовтня – проблеми в системі управління.

Економічні проблеми тягнуться з початку цього року. У першій половині жовтня вони постануть у вигляді ситуації, в якій буде неможливо домовитися з якихось фінансових або економічних питань. Учасники вже публічно відомі на даний момент, тому в цьому плані навряд чи будуть несподіванки. Сама ж ситуація першої половини жовтня виглядає не як конфлікт, а, швидше, як розчарування через неможливість домовитися і вирішити фінансові питання. А остаточно ця проблема проявить себе в першому кварталі 2007 року. У жовтні можуть виникати складні ситуації на переговорах із зовнішньоекономічних питань.

Політичні проблеми можуть бути складнішими і драматічнішими, ніж економічні, хоча насправді всі вони зав`язані в одну складну, конфліктну ситуацію, яку видно як цілий "клубок" суперечностей. Розчарування через неможливість вирішити економічні питання, про які мовилося вище, призведе в другій половині жовтня до якихось протестів, що заважають виконанню управлінських функцій. Виразно видно, що всі ці конфлікти будуть пов`язані з пошуками нових форм управління в результаті політичної реформи. Але сам процес реформування проходитиме в цілому успішно. Можуть виникати тимчасові проблеми, але вони розв`язуватимуться швидко і ефективно. З найвпливовіших політичних сил в рішення цих складних питань найактивніше будуть включені Наша Україна і Соціалістична партія.

На жаль, в багатьох ситуаціях, які виникатимуть у політиці в жовтні, важко буде знайти компроміси. В деяких випадках суперечності можуть взагалі заводити в безвихідь, з якої, на перший погляд, немає виходу. Не видно і достатньої підтримки ззовні. У таких складних ситуаціях є тільки один вихід – сконцентрувати увагу на пошуку прагматичних рішень, і контролювати емоції, щоб уникнути їх руйнівної дії. Разом з тим потрібно відзначити, що проблеми жовтня навряд чи створять кризові ситуації. Для цього їх сили недостатньо.

Астрологічний прогноз для України на тиждень 02.10-08.10.2006

Що було...

Цитата з минулого прогнозу: "У другій половині цього тижня може скластися не дуже значна ситуація, в якій Україні може бути запропонований якийсь договір. Він не буде чимось новим. Це продовження стабілізаційних подій, які розвиваються впродовж вересня. Цей договір спочатку може здатися різким, вимогливим, і з претензіями, але проблем він не створить. Навпаки, є багато сильних і сприятливих чинників, які здатні перетворити ці вимоги на співпрацю". Минулого тижня була попередня домовленість з Росією "газ в обмін на електроенергію". Поки що це тільки проект договору.

Цитата з минулого прогнозу (18.09.2006): "Зараз є видимою сильна підтримка України з боку зарубіжних партнерів. Тема – ідеологічна і інформаційна співпраця. Поки що важко визначити всіх учасників цієї співпраці, але вже можна з високою ймовірністю припустити, що одним з них буде Польща. Хоча ця програма вже почала працювати, зараз вона тільки напрацьовує потенціал, а конкретні події будуть пізніше". Політичний конфлікт і палаткове містечко біля будівлі Сейму в Польщі. Тут я помилився у формулюванні. "Співпраця" і "підтримка" в цьому тексті – перебільшення. Насправді можна говорити про "ідеологічний і інформаційний зв`язок" в тому значенні, що події в Польщі нагадують про події 2004 року в Україні.

Що буде...

Весь цей тиждень для політичного життя в Україні буде складний, суперечливий, часто - конфліктний. Подій очікується багато, тому немає можливості все перерахувати.

Одна з ситуацій - та, яка почалася минулого тижня. Зараз вона почне знаходити остаточну форму. Її астрологічне значення полягає в неможливості ефективно вирішити якісь економічні питання, і це викликає необхідність змін в системі управління. У реальності вона виглядає, як конфлікт між Секретаріатом Президента і Кабінетом Міністрів.

В той же час, на цьому тижні накопичується незадоволеність через невиконання якихось зобов`язань в політиці. Ця ситуація в рівній мірі діє на всіх, і викликає відчуття розчарування, небажання керуватися в своїх діях чужими рішеннями. Але потрібно враховувати, що все це поки що працює на рівні психіки. Для конкретних планів і дій час поки що не наступив – це буде в 2007 році.

Все це "працює" разом, створюючи складні, суперечливі настрої в психіці, а в реальності створить на цьому тижні конфліктні ситуації при вирішенні якихось фінансових питань, спроби блокувати дії в політичній діяльності і у виконавчій владі.

Друга ситуація цього тижня (незадоволеність через невиконання якихось зобов`язань в політиці) безпосередньо торкається двох політичних сил – НУ і БЮТ (з тих, які входять до парламенту). Для БЮТ це суперечки, і розчарування через перешкоди до укладення міжпартійних угод. Для НУ це виглядає, як претензії або критика – як усередині блоку, так і ззовні. Наступного тижня "Наша Україна" одержить якусь могутню підтримку зі сторони. Це будуть якісь вигідні для неї пропозиції, але вони можуть ще більше ускладнити міжпартійні стосунки. Цей конфлікт почався ще в другій половині 2004 року, а в другій половині 2006 – першій половині 2007 року він зажадає якихось остаточних рішень. Відносини між цими двома політичними силами стабілізуються і покращають в кінці 2007 року – 2008 році.

Всі ці ситуації взаємозв`язані, і створюють "клубок" проблем цього тижня.

Цей тиждень може виявитися складним також і для зовнішньополітичної діяльності. Якісь зустрічі і переговори виявляться неефективними через те, що буде дуже важко виконати по них зобов`язання.

Вадим Феофанов