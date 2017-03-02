У Порошенка підтвердили, що він провів дві розмови з Путіним під час загострення на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави української держави.

«Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії», - йдеться в коментарі.

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Зазначається, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по «нормандському формату».

Також у прес-службі зауважили, що через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення на сайті глави держави не було.

Раніше російське видання "Коммерсант" написало з посиланням на джерела у Києві та Москві, що з початку 2017 року Порошенко й Путін говорили по телефону 4 рази.