Порошенко і Путін цього року контактували чотири рази - російські ЗМІ

Продовження: У Порошенка підтвердили, що він провів дві розмови з Путіним під час загострення на Донбасі

З початку року лідери двох країн розмовляли по телефону чотири рази, передає КоммерсантЪ, посилаючись на власні джерела.

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Передостанній — 11 лютого, наступного дня після візиту до Москви президента Словенії Борута Пахора. Остання ж розмова відбулася 21 лютого нібито з ініціативи української сторони й тривала близько 20 хвилин.

"Одним з питань, щодо якого у Москви і Києва зберігаються розбіжності, залишається питання врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

У той же час в Адміністрації Президента спростували інформацію про чотири дзвінки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави української держави, Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним під час загострення ситуації на Донбасі.

Відзначається, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами щодо «нормандського формату».

Раніше на Мюнхенській конференції з безпеки президент Петро Порошенко заявив, що Путін глибоко і щиро ненавидить Україну. Крім того, він заперечує унікальність української держави і народу.