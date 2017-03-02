Рада ЄС схвалить "безвіз" для України 11 травня, а запрацює він з червня - ЗМІ

Про це повідомили незалежні одне від одного джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, передає "Європейська правда".

Календарний графік був неформально узгоджений між європейськими інституціями та країнами-членами.

Читайте такожРада ЄС ухвалила "безвіз" для Грузії, на черзі – Україна

2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалить рішення про візову лібералізацію для України.

28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму.

Як додав в своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, вже 2 березня посли ЄС схвалять візову лібералізацію для України, а другий тур затвердження відбудеться, ймовірно, вже в травні. Очікувалося, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.