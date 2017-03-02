Сьогодні посли ЄС розглянуть "безвіз" для України

Розгляд на COREPER стане першим етапом схвалення "безвізу" на рівні країн-членів, передає ЄвроПравда.

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28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму.

Як додав в своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, вже 2 березня посли ЄС схвалять візову лібералізацію для України, а другий тур затвердження відбудеться, ймовірно, вже в травні.

Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.