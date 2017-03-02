Сьогодні посли ЄС розглянуть "безвіз" для України
09:52, 02 березня 2017Політика
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Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі 2 березня формально схвалить рішення про візову лібералізацію для України.
Посли ЄС у четвер затвердять рішення про "безвіз" для України / Фото УНІАН
Розгляд на COREPER стане першим етапом схвалення "безвізу" на рівні країн-членів, передає ЄвроПравда.
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28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму.
Як додав в своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, вже 2 березня посли ЄС схвалять візову лібералізацію для України, а другий тур затвердження відбудеться, ймовірно, вже в травні.
Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.
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