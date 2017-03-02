Адвокат Насірова спростував його затримання: спецназ не пропустив вахтер

Про це повідомив один з адвокатів Насирова Олександр Мірошник на своїй сторінці в Facebook.

"Простий і скромний дідусь-вахтер зумів зупинити "всесильне" НАБУ! З 21:00 до 22:00 лікувальні маніпуляції, а з 22:00 до 7:00 сон... А ви кажете потрібно знати КПК!", - написав адвокат.

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Цю інформацію підтвердив ще один адвокат Насірова Ігор Черезов. Також, за його словами, голові ДФС не було вручено й підозру.

Раніше в прес-службі НАБУ підтвердили Українській правді інформацію про затримання в четвер увечері голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у Феофанії по так званій "справі Онищенко". Згідно інформації, з головою ДФС зараз проводять слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

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Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насиров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Голова ГФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.