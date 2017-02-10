"Газова схема" Онищенка: у НАБУ анонсували завершення першої частини розслідування справи нардепа-втікача

У НАБУ анонсували завершення досудового розслідування першої частини так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка в понеділок, 13 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив на брифінгу в Києві.

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«Я знаю, що сьогодні будуть питання з приводу вчорашнього запису, який оприлюднив Онищенко. В понеділок вже перша частина цієї справи, яка стосується тих фігурантів, які є встановлені, перебувають під вартою або під іншими запобіжними заходами – по цій справі планується оголошення про закінчення (досудового розслідування) фігурантам і, відповідно, початок ознайомлення фігурантів справи для подальшої передачі до суду», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.