Насірову повідомили про підозру, у нього діагностували інфаркт (фото, відео)

Голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову вручили підозру.

На думку адвокатів, слідчі дії проводилися незаконно, оскільки підозрюваний перебував у непритомному стані. Вони мають намір оскаржити затримання чиновника у суді.

За словами одного з адвокатів Дениса Фетисова, Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

На думку слідства, своїми діями голова ДФС завдав збитків державі в розмірі 2 млрд грн.

Окрім цього, голову ДФС Романа Насірова вивезли на ношах з "Феофанії" і переклали в реанімобіль, його мають перевезти до кардіологічного корпусу. За словами одного з лікарів, у нього діагностували інфаркт міокарда.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

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Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Голова ГФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.