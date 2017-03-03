ЄС затвердив продовження санкцій проти Януковича та його соратників ще на один рік

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Брюсселі в Раді ЄС.

"Рішення ухвалено", - констатували в Раді.

Відповідне рішення, яке стосується 15 осіб, буде оприлюднено в офіційному журналі в суботу, 4 березня, після чого воно набуде чинності.

Читайте також"Зібрав своє барахло": Турчинов пояснив причини втечі Януковича

Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені рік тому.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.