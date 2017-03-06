Адвокати Насірова попросили про перерву до завтрашнього ранку, суддя відмовив

Як передає кореспондент УНІАН, захист відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова попросив суд оголосити перерву в засіданні до 9 години ранку у зв'язку з тим, що засідання триває з 9:30 і всі учасники процесу вже втомилися.

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Як зазначив один із адвокатів Насірова Ігор Черезов, для ухвалення рішення суду потрібно ще близько трьох годин, і тому краще оголосити перерву.

Також адвокати запевнили суд, що, з огляду на суспільний резонанс судового процесу, Насірову небезпечно залишати будівлю суду до ухвалення рішення, і тому він готовий ночувати у приміщенні Солом'янського районного суду.

У свою чергу, прокурори заперечили це клопотання, заявивши, що це не сторона обвинувачення затягує розгляд справи і попросили суд продовжувати засідання.

У підсумку суддя Олександр Бобровник відхилив клопотання захисників Насірова щодо оголошення перерви. Наразі засідання суду триває.

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Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.