Насіров заявив, що у нього був "великий гіпертонічний криз"
Роман Насіров заявив, що стан його здоров'я на сьогоднішній день залишається досить слабким.
"На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, враховуючи, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури. Ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні він (стан здоров'я, - ред.) залишається досить слабким", - сказав голова ДФС в інтерв'ю виданню LB.ua.
Насіров зазначив, що в питанні стану його здоров'я "немає жодної частки симуляції, або чого-небудь подібного".
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"По суті, у мене був великий гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан", - заявив голова фіскальної служби.
Також Насіров висловив надію, що лікарі зможуть "поставити його на ноги", щоб він міг самостійно, повноцінно міг взяти участь у сьогоднішніх судових засіданнях і відповісти на всі питання.
Раніше повідомлялося, що співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насірова закінчився в 00:00 6 березня. Засідання суду має продовжиться о 9.30 ранку.
Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв'язку з клопотанням адвокатів обвинуваченого про відвід судді.
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В ході засідання адвокати зажадали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я Насірова, але суд відхилив це клопотання.
Захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри і нового затримання з боку звинувачення.
2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру голові ДФС Роману Насірову.