Насіров заявив, що у нього був "великий гіпертонічний криз"

"На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, враховуючи, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури. Ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні він (стан здоров'я, - ред.) залишається досить слабким", - сказав голова ДФС в інтерв'ю виданню LB.ua.

Насіров зазначив, що в питанні стану його здоров'я "немає жодної частки симуляції, або чого-небудь подібного".

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"По суті, у мене був великий гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан", - заявив голова фіскальної служби.

Також Насіров висловив надію, що лікарі зможуть "поставити його на ноги", щоб він міг самостійно, повноцінно міг взяти участь у сьогоднішніх судових засіданнях і відповісти на всі питання.

Раніше повідомлялося, що співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насірова закінчився в 00:00 6 березня. Засідання суду має продовжиться о 9.30 ранку.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв'язку з клопотанням адвокатів обвинуваченого про відвід судді.

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В ході засідання адвокати зажадали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри і нового затримання з боку звинувачення.

2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру голові ДФС Роману Насірову.