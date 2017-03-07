Суд пішов до нарадчої кімнати приймати рішення по запобіжний захід для Насірова

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці заслуховування аргументів сторін прокурори відповіли на дві основні тези захисту Насірова.

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Зокрема вони зазначили, що слухати зачитування підозри підозрюваний може і з закритими очима, що кримінально-процесуальний кодекс цього не забороняє.

Також, стосовно тези адвокатів, що насправді надавши розсрочку на виплату податків Роман Насіров дав змогу заробити держбюджету на відсотках від розсрочки прокурор зазначив: "Ви дасте кому небудь кредит під 36% знаючи, що його ніколи не повернуть?".

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокати Насірова попросили оголосити перерву у роботі суду до ранку 7 березня у зв'язку із закінченням робочого дня та втомою учасників процесу, однак суддя Бобровник відмовив у задоволенні клопотання захисту.